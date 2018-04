Presidente do TSE nega propaganda ilegal de helicóptero O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Carlos Ayres Britto, refutou a informação de que santinhos de um candidato teriam sido lançados de um helicóptero em Águas Lindas de Goiás, município do Entorno de Brasília. O ministro recebeu a informação da presidente do Tribunal Regional Eleitoral goiano, desembargadora Beatriz Figueiredo Franco. Britto contou que há três helicópteros atuando na segurança das eleições no Entorno, sendo dois da Polícia Federal e um da Polícia Militar.