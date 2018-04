Presidente do TRE-RJ visita Petrópolis e ressalta tranqüilidade

O presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio de Janeiro, desembargador Alberto Motta Moraes, esteve na tarde deste domingo, 26, em Petrópolis, na região serrana do Estado. Segundo ele, o clima de tranqüilidade neste segundo turno é surpreendente. "Nem parece que tem eleição aqui. Não vi sujeira de santinho e se há boca-de-urna é uma coisa muito pequena. O clima é absolutamente tranqüilo", constatou. Veja também: Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País Motta Moraes disse que sobrevoou a cidade de helicóptero e visitou alguns locais de votação. A mesma avaliação positiva do processo eleitoral, de acordo com o desembargador, está sendo verificada nos outros dois municípios fluminenses onde está havendo segundo turno - na capital, Rio de Janeiro, e em Campos dos Goytacazes. O presidente em exercício do TRE chegou a Petrópolis acompanhado do comandante-geral da Polícia Militar do Rio, coronel Gilson Pitta Lopes, que também considerou tranqüila a votação nos três municípios. "Eu posso afirmar que, na área de segurança pública, nunca tivemos um clima de tamanha tranqüilidade como o que estamos percebendo hoje. Não tivemos nenhuma ocorrência grave vinculada às eleições", afirmou. O coronel Pitta Lopes informou que, neste segundo turno, 15.097 policiais militares foram destacados para atuar nos três municípios. Durante a votação do primeiro turno 25 mil homens da corporação trabalharam na segurança do processo eleitoral nos 92 municípios fluminenses.