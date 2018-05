Presidente do PSDB municipal ameaça expulsar Clóvis Carvalho

O presidente do PSDB municipal, José Henrique Reis Lobo, ameaçou nesta segunda-feira, 22, o tucano Clóvis Carvalho de expulsão do partido e o acusou de dar "ajuda aos inimigos" ao criticar Geraldo Alckmin, candidato da legenda à Prefeitura. Em nota divulgada nesta segunda-feira, 22, Lobo afirma que acionará a Comissão de Ética para avaliar se Carvalho "terá condições de permanecer" no partido. Veja Também: Kassab diz que sua meta é chegar um dia à tarifa zero de ônibus Especial: Perfil dos candidatos Blog: propostas dos candidatos de São Paulo na sabatina do 'Grupo Estado' Marta tem 37%; Alckmin e Kassab estão empatados, diz pesquisa Ibope: Veja números das últimas pesquisas Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo desta segunda-feira, Carvalho, acusou Alckmin de "oportunismo" e "falta de decoro", em razão do acirramento das críticas do tucano a Gilberto Kassab, prefeito e candidato à reeleição pelo DEM. Secretário municipal de Governo, Carvalho faz parte do grupo de tucanos que apóia Kassab. Segundo Lobo, Carvalho esteve ausente das discussões para escolha do candidato a prefeito e nunca militou no PSDB. "Não é aceitável que, num momento como esse, em que se pede a todos bom senso e ponderação, ele se preste a um papel que só ajuda aos inimigos do PSDB", disse Lobo. O presidente do PSDB municipal afirmou ainda que Carvalho - ministro da Casa Civil do então presidente Fernando Henrique Cardoso - agora se parece com o DEM. "Lamento que ele tenha desaprendido regras de elegância e de etiqueta e que sua conduta o mostre hoje mais próximo do DEM do que do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso."