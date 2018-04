Presidente do PSDB em SP já defende apoio do partido a Kassab

O presidente municipal do PSDB de São Paulo, José Henrique Reis Lobo, disse neste domingo, 5, que defenderá o apoio do partido à candidatura do prefeito Gilberto Kassab (DEM), candidato à reeleição, no possível segundo turno das eleições municipais contra a candidata Marta Suplicy (PT). Lobo chegou à casa do candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, às 21 horas, e disse que a legenda definirá nos próximos dias a posição para o segundo turno. Mas adiantou: "Vou defender junto ao PSDB o apoio ao candidato Gilberto Kassab." Veja também: Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo Galeria de fotos dos candidatos à Prefeitura Cobertura completa das eleições 2008 Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Vereador digital: Depoimentos e perfis de candidatos em São Paulo Tire suas dúvidas sobre as eleições Para Lobo, uma "confusão" prejudicou Alckmin nas urnas. "O eleitorado ficou sem saber quem era o candidato do PSDB." O tempo de Alckmin na publicidade eleitoral gratuita no rádio e televisão também teria prejudicado o tucano, na opinião do líder do PSDB. "Alckmin estava absolutamente inferiorizado em relação ao tempo que tinha na TV e isso foi absolutamente fatal", afirmou. O presidente municipal do partido negou, no entanto, qualquer arrependimento por ter lançado a candidatura de Alckmin. "O PSDB fez o que as bases do partido queriam. Um partido como o PSDB não poderia deixar de ter candidato na capital", disse.