Presidente do Paraguai promete medidas para apaziguar conflito O presidente do Paraguai, Fernando Lugo, afirmou ontem que todas as medidas de seu governo em relação ao conflito entre os carperos (sem-terra paraguaios) e produtores rurais brasileiros, os "brasiguaios", na região do Alto Paraná, fronteira com o Brasil, serão regidas pela lei. Lugo afirmou que usará todos os recursos para manter a ordem pública e a segurança na região e ressaltou ter ordenado aos setores do governo envolvidos no assunto que acelerem as medidas para apaziguar o conflito e solucionar o problema da disputa de terras.