Presidente do DEM diz que fala de Lula é 'desrespeitosa'

O presidente do DEM, deputado Rodrigo Maia, não escondeu sua revolta com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que neste sábado, 20, chamou o partido de "oportunista" por utilizar sua imagem em campanhas eleitorais nos municípios brasileiros. "Foi uma declaração muito desrespeitosa. Se não fosse de manhã, acharia que ele já estava 'descompensado'", alfinetou. Pela manhã, em discurso no comício da candidata à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, o presidente Lula acusou os Democratas de copiar as propostas petistas. "De dia me xingam na Câmara, me xingam no Senado, e de noite distribuem santinhos do Lula nas ruas das cidades. Vocês vejam até onde chegou a hipocrisia. Eles não têm lado, porque são oportunistas", disse Lula. Em tom sarcástico, o presidente do DEM afirmou que prefere acreditar que a arrogância de Lula pela manhã foi causada por efeitos colaterais da altitude na viagem de avião até São Paulo. Mas logo deixou o tom ameno de lado e endureceu o discurso. Segundo ele, o presidente não pode culpar a oposição pelos problemas de corrupção que rondam o governo, que envolvem inclusive seu genro, Marcelo Sato. Na sexta, 19, o jornal O Estado de S. Paulo publicou uma matéria em que revela que Sato caiu no grampo da Influenza, investigação da Polícia Federal sobre um suposto esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no Porto de Itajaí, em Santa Catarina. O genro de Lula aparece em conversas telefônicas com o empresário Francisco Ramos, o Chico Ramos, sócio-controlador da Agrenco do Brasil e principal alvo da operação. "Ele não pode culpar a oposição pelos problemas de corrupção. Não é nossa responsabilidade, é de cada um que aceitou participar. O presidente não pode desviar o assunto", criticou Maia.