Presidente do DEM afirma que vai pedir explicações a Wilder O presidente do DEM, senador Agripino Maia (RN), afirmou ontem que cobrará explicações de Wilder Pedro de Morais, suplente de Demóstenes Torres (sem partido-GO) que deve assumir o cargo em breve. Wilder teria omitido parte do seu patrimônio na declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral.