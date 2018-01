Presidente da Câmara diz agora que acata STF, mas colegas apostam na morosidade

BRASÍLIA - O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), mudou o discurso e disse ontem que cumprirá a decisão do Supremo Tribunal Federal de cassar os quatro parlamentares condenados no julgamento do mensalão. A declaração foi feita após um encontro com o presidente da Corte, Joaquim Barbosa. Nos bastidores, porém, a Mesa Diretora aposta na demora da conclusão do caso no Supremo, que ainda terá de publicar sua decisão e analisar recursos. Os atuais mandatos acabam no fim do ano que vem.

Mesmo quando o caso estiver totalmente concluído na Justiça, a ideia é protelar ao máximo a decisão sobre perda dos mandatos no Legislativo. "Não há a menor possibilidade. Não há hipótese de não cumprir a decisão do Supremo", disse Alves após encontro no gabinete de Barbosa. "Nós só vamos fazer aquilo que o nosso regimento determina que façamos: finalizar o processo. Uma coisa complementa a outra. Não há confronto", completou, pondo panos quentes numa polêmica iniciada por ele mesmo.

Na sua campanha à presidência da Câmara, Alves disse que defenderia a autonomia parlamentar de dar a última palavra sobre o mandato do condenados. Na segunda-feira, após eleito para o cargo, voltou a defender que a Casa teria de decidir sobre o futuro dos quatro deputados: João Paulo Cunha (PT-SP), José Genoino (PT-SP), Valdemar da Costa Neto (PR-SP) e Pedro Henry (PP-MT).

Perguntado ontem no que consistiria "finalizar o processo" na Câmara, Alves respondeu: "Saber se o direito de defesa foi exercitado, se os prazos foram cumpridos. Coisas de formalidade legal e ponto." Segundo ele, o processo "será rápido". "Formalidades legais não podem implicar em muito tempo", afirmou Alves, que negou ter tratado diretamente do tema com Barbosa. Na véspera, o presidente do STF havia classificado as investidas do peemedebista contra a Corte como apenas uma "especulação".

Fora da agenda. O primeiro passo da Mesa Diretora para colocar sua estratégia em funcionamento é tentar tirar o assunto da pauta política. "Caberá à Mesa decidir se essa perda de mandato deve ir ao plenário ou não. Mas isso é uma agenda para quando os embargos chegarem aqui", afirmou ontem o primeiro-vice-presidente da Câmara, André Vargas (PT-PR).

Dos sete integrantes titulares da Mesa, seis são de partidos aliados, que já se posicionaram contra a cassação automática do mandato dos quatro deputados.

No julgamento, concluído em 17 de dezembro, a maioria dos ministros do Supremo deixou claro que a perda dos mandatos será uma consequência das condenações. Restaria ao Legislativo, portanto, apenas corroborar a decisão judicial, sem chance de mudá-la numa votação em plenário.

O ex-presidente da Câmara Marco Maia (PT-RS) chegou a dizer, antes da decisão do Supremo, que poderia não cumpri-la.

Os deputados se apegam a um dispositivo da Constituição segundo o qual, em caso de condenações criminais, seria necessária uma votação do plenário.

Ordem. Em evento em São Paulo, João Paulo afirmou ontem que se o Supremo publicasse todos os acórdãos de decisões ainda pendentes na Corte, o caso do mensalão demoraria para ser concluído. "Seriam dois mil acórdãos antes do nosso", disse o deputado, que comentou ainda a disposição de Alves em relação às cassações. "Ele está bem tranquilo, dizendo que tem que esperar o trânsito em julgado (no Supremo)." / COLABOROU FERNANDO GALLO