Presidente antecipa volta e avalia caso Lupi Uma debandada de presidentes esvaziou o segundo dia da primeira Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac). A presidente Dilma Rousseff deixou Caracas no meio da manhã de ontem. Os planos para quando desembarcasse em Brasília era começar imediatamente a discutir a situação do ministro do Trabalho, Carlos Lupi.