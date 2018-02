Presidente abre canal de negociação para 'salvar' visita aos EUA A presidente Dilma Rousseff abriu um canal de negociação com o governo americano que passa longe da indignação das notas oficiais e do tom duro dos discursos públicos. A intenção é "salvar" a visita de Estado a Washington exercitando uma máxima diplomática: ser dura na defesa da soberania brasileira, mas sem "faca no pescoço" dos americanos.