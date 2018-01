'Presidenta Lula', Maluf e churrasco

A presidente Dilma Rousseff foi nessa quinta-feira, 19, a um churrasco de fim de ano organizado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sede de seu instituto, na zona sul de São Paulo. Antes, ela cumpriu uma agenda oficial na capital paulista.

Dilma desembarcou no Campo de Marte às 10h45 para participar da celebração de Natal com catadores de lixo e moradores de rua no Centro de Exposições do Anhembi acompanhada de mais sete ministros de seu governo. Depois do evento, toda a comitiva seguiu para o churrasco de Lula.

O encontro reuniu os ministros da Saúde, Alexandre Padilha; da Educação, Aloizio Mercadante; da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, da Secretaria de Políticas para Mulheres, Eleonora Menicucci; da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, Maria do Rosário; do Desenvolvimento Social, Tereza Campello e do Trabalho, Manoel Dias. Além deles, compareceram também o presidente nacional do PT, deputado Rui Falcão, os dirigentes do Instituto Lula, Paulo Okamotto, Luiz Dulci e Clara Ant, assim como os ex-ministros Paulo Vannuchi e Franklin Martins. O líder do governo na Câmara, Arlindo Chinaglia, também marcou presença no churrasco.

No cardápio do encontro, além do churrasco, cerveja nacional Itaipava e picolés de chocolate da marca Diletto de sobremesa.

Dilma permaneceu por pouco mais de duas horas na reunião que deve ter sido o último encontro dos petistas neste ano. Segundo os ministros que deixaram o instituto, o encontro serviu de confraternização antes que alguns deles viajem para comemorar as festas de fim de ano.

Vaias. Na celebração do Natal com os catadores de lixo e os moradores de rua de ontem, Dilma foi chamada de "presidenta Lula" por engano pelo apresentador da cerimônia e o deputado federal, Paulo Maluf (PP-SP), também presente no evento, recebeu vaias da plateia. As vaias a Maluf ocorreram em dois momentos ao longo da cerimônia. A primeira vez foi quando o apresentador anunciou o nome do parlamentar e o convidou a subir ao palco para se juntar às demais autoridades presentes. Maluf voltou a ser alvo do público quando Dilma vez uma saudação especial para o deputado no começo de seu discurso.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, chegou a fazer gestos pedindo que a plateia parasse com o protesto.

Dilma foi chamada de "presidenta Lula" pelo mestre de cerimônias do evento antes de ela chegar ao Anhembi. Depois de repetir a gafe por duas vezes, o apresentador se corrigiu ao afirmar que o ex-presidente Lula era um "mito" e um "gênio".

A cerimônia teve também um protesto pela concessão de asilo político ao ex-técnico da NSA, Edward Snowden, no Brasil.