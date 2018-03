Presidenciáveis do PT montam agenda de inaugurações A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, inicia sua campanha à sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 15 dias. Sem a presença do seu padrinho, Dilma acionará no dia 6 a perfuradora que cavará o túnel para a extensão do metrô entre Novo Hamburgo e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Ao longo do ano, manterá o périplo em inaugurações de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do qual é a comandante. Ela segue um conselho do próprio Lula: ?Torne-se mais conhecida?. Porém, ideia de Dilma, de fazer inaugurações sem o presidente, não é exclusiva. Como Lula ainda não fez a ela o convite oficial para concorrer à Presidência, os ministros da Educação, Fernando Haddad, e do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias, guardam alguma esperança de entrar na disputa. Haddad, por exemplo, montou um cronograma de inauguração de escolas técnicas federais neste ano. Serão 89 estabelecimentos no Nordeste, 19 no Sudeste, 16 no Sul, 12 no Norte e nove no Centro-Oeste. Se a condição de reserva da preferida não der resultado, Haddad tem um plano B, a candidatura ao governo de São Paulo, pretensão à qual tem sido incentivado pelo presidente Lula. Um ministro que costuma ouvir do presidente palavras em defesa da candidatura de Dilma confirmou que ela é, de fato, a favorita, embora não tenha mesmo recebido o convite pessoalmente. E que Lula sonha com as candidaturas de Haddad ao governo de São Paulo e de Patrus ao governo de Minas Gerais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.