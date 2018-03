Prêmio de Educação ganhará nome de Ruy Mesquita Altenfelder Silva aproveitou a homenagem para informar que será dado o nome do diretor de Opinião do Estado, Ruy Mesquita, falecido em maio, ao troféu atribuído anualmente no Dia do Professor. Ele lembrou que o CIEE compartilha há 16 anos, no dia 15 de outubro, da homenagem a um mestre "cuja vida e obra represente a grandiosa missão de ensinar". O troféu "passa a denominar-se Professor Emérito - Troféu Guerreiro da Educação - Ruy Mesquita, em homenagem ao grande jornalista que sugeriu, apoiou e participou das 16 jornadas do referido prêmio".