Prefeituras negam favorecimento em contratos assinados Quatro das sete prefeituras negam que os convênios assinados nos últimos anos tenham sido feitos por serem eles dirigentes do PDT. Segundo o prefeito de São João do Meriti, a ligação de seus secretários com a sigla não favoreceu a cidade. Já prefeito de Duque de Caxias, José Camilo Zito (PP), disse que escolheu o pedetista Jorge Cezar de Abreu para a Secretaria do Trabalho por sua qualificação: "É um rapaz jovem e muito atuante."