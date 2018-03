Prefeituras alegam caos e fecham as portas As prefeituras de Crato e Acopiara, no Ceará, estão fechadas. Os novos prefeitos tomaram posse em 1.º de janeiro, mas suspenderam o trabalho do Executivo sob a alegação de caos administrativo provocado por gestões anteriores. O prefeito de Acopiara, Vilmar Félix (PSB), instalou auditoria para identificar deficiências da prefeitura. Só deve abrir as portas em fevereiro. O mesmo fez o prefeito de Crato, Ronaldo Matos (PMDB). Os serviços públicos essenciais, como saúde e educação, foram mantidos.