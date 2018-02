Prefeitura do Nordeste concentra 98% dos empregos A prefeita de São Bento do Trairi, Luana Kaly Ramalho (PSB-RN), assumiu a prefeitura há nove meses mas já sente o enorme peso do funcionalismo público no orçamento. Com 4.200 habitantes, a cidade, no Agreste do Rio Grande do Norte, tem empregados na prefeitura 98% dos seus habitantes com carteira de trabalho. "É um peso muito grande", admite a gestora.