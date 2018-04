Prefeitos tucanos se elegem na maioria das cidades do Ceará

O PSDB foi o partido que mais elegeu prefeitos no Ceará nestas eleições. Os candidatos da legenda venceram em 51 cidades. Em segundo lugar ficou o PMDB, com 33 prefeituras, seguido do PSB, com 22, e do PRB, com 17. O PT elegeu apenas 15 prefeitos, mas venceu na capital Fortaleza com Luizianne Lins, que se reelegeu em primeiro turno. Veja também: Luizianne Lins é reeleita em Fortaleza Cobertura completa das eleições 2008 Especial: Perfil dos candidatos Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos TSE registra 168 prisões e casos de 509 irregularidades Imagens da votação pelo Brasil Os prefeitos do PR ganharam em nove cidades, enquanto o PP levou sete municípios. O DEM venceu em apenas duas localidades, enquanto os candidatos PSOL, o PSTU e do PT do B não se elegeram em nenhuma cidade no Estado.