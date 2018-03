Prefeito tem de mudar perfil no Facebook Intimado pela Justiça Eleitoral a retirar de seu perfil no Facebook informações sobre sua atuação à frente da Prefeitura de Queimados, na Baixada Fluminense, o prefeito Max Lemos (PMDB) anunciou que cumprirá a decisão, mas manteve conteúdo similar no site do município. Pré-candidato à reeleição, Lemos se reuniria ontem com advogados para decidir se recorreria da decisão do juiz Jansen Amadeu do Carmo Madeira.