Prefeito jura apoio a Serra

Antigo aliado do tucano José Serra, de quem assumiu a Prefeitura em 2006, defendia desde o início uma aliança entre PSD e PSDB em São Paulo. Diante da demora dos tucanos em escolher o seu candidato, Kassab começou a sondar a possibilidade de uma parceria com o PT, cujo candidato é o ex-ministro da Educação Fernando Haddad.

No entanto, recentemente Serra passou a dar sinais de que poderá rever a posição de não disputar a Prefeitura e Kassab abortou as negociações com os petistas. Embora procure manter as portas abertas com o PT, o prefeito promete agora dar apoio "incondicional" ao ex-governador.