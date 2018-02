"O papel da campanha é dar oportunidade para o candidato do governo apontar o que fez", afirmou, em entrevista publicada ontem pelo Estado. "As pessoas não vão votar no Kassab. Vão votar no Serra", acrescentou.

Para aliados do prefeito, o foco dessa estratégia são os paulistanos que hoje consideram seu governo "regular". O objetivo é fazer com que sua avaliação positiva passe de 20% para 40%.