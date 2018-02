Prefeito do Recife marca viagem para acompanhar traslado de corpo de Campos

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Porta-voz da família Campos, o prefeito do Recife, Geraldo Julio (PSB) , viaja ainda hoje para São Paulo, diante da expectativa de conclusão dos trabalhos de identificação dos restos mortais do ex-governador e candidato à Presidência Eduardo Campos e de outras seis vitimas do acidente aéreo. Julio acabou de dar esta informação em entrevista na casa da família, e disse ter tomado a decisão após ter conversado com o governador Geraldo Alckmin.

O prefeito afirmou ainda que Alckmin relatou que os trabalhos no IML estão intensos e previstos para serem concluídos neste sábado, sem horário definido. Julio adiantou que o traslado dos restos mortais poderá ser providenciada assim que forem concluídos os trabalhos do IML. O prefeito não quis se aprofundar em relação a horários de velório e sepultamento. Ele disse que falará com a imprensa pernambucana em São Paulo e evitou responder perguntas relativas a política e afirmou: "as sucessões nos níveis estadual e nacional não fazem parte das conversas. O momento é de dor e sofrimento".