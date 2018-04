Prefeito do PTB lidera com folga em São Caetano

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, lidera com facilidade a apuração na cidade, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. Com 46,46% dos votos apurados, ele tem 77,68% e deve se reeleger. Veja também: Marinho lidera com 47% em São Bernardo e pode se eleger hoje O petista Jayme Tortorello tem apenas 13,57%. A cidade é a única dos sete municípios do ABC paulista - historicamente um berço do PT - onde o partido jamais conseguiu esboçar a mínima possibilidade de vencer uma eleição.