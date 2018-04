Prefeito de São Caetano evita falar em vitória

Com 80% das intenções de voto, segundo a última pesquisa do Ibope/Diário do Grande ABC, o prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, do PTB, votou nesta manhã no Instituto de Ensino Sagrada Família, no centro da cidade, com a certeza da reeleição, mas evitando o clima de festa antes da hora. "A expectativa de vitória é muito grande, mas vamos aguardar a consolidação dos votos à noite", disse o candidato que vai acompanhar a apuração dos votos em sua residência, no bairro Santa Paula. Auricchio chegou à escola onde vota por volta das 10h30 acompanhado da esposa e dos dois filhos. Cumprimentou eleitores logo na entrada e os mesários da escola onde vota desde os 18 anos. Foi o filho Thiago, de 15 anos, quem digitou o voto na urna. Na saída, o petebista encontrou com o adversário na disputa, Horácio Neto, do PSOL, atual vereador da oposição, que vota na mesma escola do prefeito. Os dois sequer se cumprimentaram. A atitude fria de ambos se deve à troca de acusações da campanha nos últimos dias. O prefeito considerou "jogo rasteiro" a circulação de folhetos nas ruas da cidade na última semana que acusavam administração municipal de corrupta. Mesmo com chances remotas de vencer, o candidato do PSOL diz esperar uma surpresa na apuração dos votos. "Estamos disputando para ganhar e ansiosos para colher resultados positivos, diferente do que dizem as pesquisas", afirmou Neto após votar pela manhã. Histórico Candidato à reeleição por uma coligação que reúne 19 dos 24 partidos de São Caetano, o prefeito José Auricchio Júnior (PTB) liderou um grupo historicamente adversário do PT na cidade, mas na campanha disse que adotaria uma prática consagrada em administrações petistas, o Orçamento participativo - que prefere chamar de Orçamento Comunidade. Enquanto isso, o PT lançou como candidato o ex-juiz Jayme Tortorello, sobrenome de grande apelo eleitoral, mas vinculado a setores tradicionalmente contrários ao PT. Seu irmão, Luiz Tortorello, que morreu no fim de 2004, foi prefeito três vezes de São Caetano pelo PTB, sempre adversário dos petistas. Em 2004, Auricchio concorreu à prefeitura com apoio de Luiz Tortorello, que, vítima de hepatite C, morreu antes mesmo da posse do sucessor. Auricchio rompeu com Pádua e tornou-se adversário da família Tortorello.