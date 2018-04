Prefeito de Pelotas (RS), Fetter Jr. lidera apuração Às 18h41 (de Brasília), com 89,20% dos votos válidos apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o prefeito de Pelotas, no sudeste do Rio Grande do Sul, Fetter Jr. (PP), liderava a apuração, com 56,53% (96.510), contra 43,47% (74.221) do candidato Fernando Marroni (PT).