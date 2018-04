Prefeito de Franca deve se reeleger tranqüilamente no 1º turno

Em Franca, com 10,65% das urnas apuradas, o prefeito Sidnei Franco da Rocha (PSDB) caminhava para a reeleição tranqüila, ainda no primeiro turno, com 63,89% dos votos válidos (12.023 votos). O segundo colocado era Gilson Pelizaro (PT), com 29,91% (5.628 votos). Na apuração de Araraquara, até 20h15 deste domingo, já tinham sido contabilizados 29,50% das urnas. O ex-deputado federal Marcelo Barbieri (PMDB) liderava com 44,54% (14,607 votos), seguido do ex-prefeito Waldemar de Santi (PP) com 28,82% (9.454 votos) e Edna Martins (PT) com 22,86% (7.498), apoiada pelo ex-marido, o prefeito da cidade e presidente estadual do PT. Em São Carlos, numa disputa equilibrada, com 68,16% das urnas apuradas, Oswaldo Barba (PT) liderava com 36,62% (31.111 votos), seguido por Paulo Altomani (PSDB) com 34,02% (28.905 votos) e Aírton Garcia (DEM) com 27,91% (23.712 votos).