Prefeita de Contagem, Marilia Campos (PT) sai na frente Com 56,34% dos votos apurados até as 18h11 (de Brasília), a prefeita de Contagem (MG) e candidata à reeleição, Marília Campos (PT), liderava a apuração, com 55,17% dos votos válidos (ou 94.379), contra 44,83% dos votos (76.687) do candidato Ademir Lucas (PSDB).