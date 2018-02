Pré-programa do PSB fala em redução da máquina pública O governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB) e a ex-ministra Marina Silva lançam hoje em São Paulo o documento base de discussão do programa PSB-Rede para as eleições de 2014. A expectativa é que propostas concretas só se definam em 2014. "Queremos chegar em junho com o programa esboçado", disse Campos ontem no Recife.