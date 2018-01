Pré-candidatos criticam tucano que prega fim de prévias

O ex-presidente municipal do PSDB José Henrique Reis Lobo disse ontem que os pré-candidatos tucanos deveriam desistir das prévias para escolher o candidato à Prefeitura de São Paulo, marcadas para o dia 4 de março. A posição foi rechaçada pelos envolvidos no processo.

"Com todo o respeito aos pré-candidatos, há uma impressão generalizada de que, com qualquer deles, o partido não será competitivo", disse Lobo, que foi secretário estadual de Relações Institucionais de José Serra. "Acho que todos têm consciência disso e não deveriam ter constrangimento de retirá-las para possibilitar uma melhor reflexão sobre o assunto."

Ontem, em artigo publicado na Folha de S.Paulo, Lobo disse que as prévias "estão metendo o partido numa encalacrada sem tamanho" e que a sigla corre o risco de perder a eleição. Para ele, Serra deveria ser o candidato. "Não sei se vai ou não ser candidato, mas, na minha opinião, é o melhor nome. Deveria ser", afirmou Lobo ao Estado.

O grupo de Serra defende aliança com o PSD, do prefeito Gilberto Kassab, em torno do nome do vice-governador, Guilherme Afif Domingos. Lobo disse que há uma "dificuldade" neste momento para entregar a cabeça de chapa ao vice. "Se essa possibilidade viesse sendo construída há mais tempo, talvez. Agora, tenho sérias dúvidas", afirmou.

No terceiro debate promovido pelo partido com a militância, ontem à noite, os pré-candidatos criticaram o ex-dirigente. Para o secretário de Cultura, Andrea Matarazzo, a avaliação foi "inoportuna". "Ele errou na dose e no momento." Anteontem, , segundo o Estado apurou, Matarazzo disse ao governador Geraldo Alckmin que, se vencer a prévia, lhe delegará o comando do processo eleitoral.

Para o deputado Ricardo Tripoli, Lobo "está há muito tempo fora da sigla" e fez uma "manifestação isolada". Bruno Covas, secretário do Meio Ambiente, disse não compartilhar da avaliação. O secretário de Energia, José Aníbal, foi irônico: "Há gente que não tem muita afeição pela nossa militância".

Os atuais dirigentes também criticaram a postura de Lobo. "É um desrespeito ao esforço da militância e à liderança dos pré-candidatos", disse o tesoureiro municipal, Fabio Lepique. O presidente do PSDB paulistano, Julio Semeghini, lembrou o apoio dado por lideranças como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. "Eles têm nos apoiado para consolidar as prévias e tirar o candidato do PSDB."