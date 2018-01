Pré-candidato e dirigentes preferem ficar 'em cima do muro' A articulação por uma aliança com Gilberto Kassab gerou entre os petistas um grupo que, publicamente, se coloca "em cima do muro". Entre os quais se encontram o pré-candidato Fernando Haddad, alguns vereadores e os presidentes municipal e nacional do PT, respectivamente Antonio Donato e Rui Falcão. Estes dois últimos são largamente contrários à aliança, mas publicamente optam pela neutralidade porque funcionam como árbitros do processo eleitoral no partido - um em âmbito local e outro nacional - e ocupam cargos na institucionais da legenda.