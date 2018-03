Pré-candidato do DEM nega pacto com Chalita em SP

Em entrevista à TV Estadão, Garcia afirmou que o cenário da disputa não está definido e até admitiu abrir mão de sua candidatura em prol da de José Serra, mantendo a parceria do DEM com o PSDB.

Em entrevista ao Estado publicada no último sábado, o presidente municipal do DEM, Alexandre de Moraes, disse não haver obstáculos para apoiar Chalita, apesar de admitir que há espaço para uma aliança com tucanos. A TV Estadão fará uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo.

Aliança. Ontem, Garcia enfatizou que sua prioridade é manter a aliança com o governador Geraldo Alckmin: "Minha participação (na eleição) se dá como simbolismo dessa aliança (PSDB e DEM)". O DEM possui o quarto maior tempo de propaganda eleitoral na TV, o que torna uma parceria atrativa.

As posições conflitantes no DEM sobre a aliança com os tucanos em São Paulo esbarra nas pretensões do prefeito Gilberto Kassab (PSD) de fazer seu sucessor. O partido recém-criado por Kassab articula o lançamento de uma candidatura própria e, por isso, abriu a temporada de negociações com o PSDB.

Como a criação do PSD abalou o DEM, com migração de vários quadros para a nova sigla, ex-correligionários de Kassab resistem à aliança.