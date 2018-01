Prazo termina em outubro Marina Silva tem até 5 de outubro para conseguir o registro da Rede no TSE. A data corresponde ao prazo de um ano antes das eleições e é uma exigência da Justiça Eleitoral para que o partido possa disputar o pleito de 2014. Além do prazo, há outras regras que precisam ser cumpridas para se criar uma sigla no Brasil. A principal delas é a necessidade de que 491.656 mil eleitores de todo o País assinem uma ficha declarando ser a favor da fundação. Posteriormente, essas assinaturas têm de ser certificadas pelos cartórios eleitorais. Outra exigência é que os apoios venham de pelo menos nove Estados diferentes, onde devem ser criados diretórios estaduais da sigla.