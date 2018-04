PR é o partido que mais elege prefeitos no Mato Grosso

No Estado do Mato Grosso o PR foi o partido que mais elegeu prefeitos, foram 32 eleitos, indo para o segundo turno contra o PSDB na capital, Cuiabá. Veja também: A disputa pelas capitais Confira as imagens da votação pelo Brasil Cobertura completa das eleições 2008 Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Em segundo lugar ficou o DEM, com 20 eleitos, seguido pelo PMDB, pelo PP e pelo PT. Cuiabá Contrariando a maioria das pesquisas regionais, inclusive as do Ibope, a eleição em Cuiabá, que tinha uma tendência a ser decidida no primeiro turno, terá seu resultado definitivo apenas no segundo turno. O prefeito Wilson Santos (PSDB), que tenta a reeleição, vai disputar a prefeitura com o empresário Mauro Mendes (PR).