PR discute apoio a Fernando Haddad O vereador Antônio Carlos Rodrigues, líder do PR paulistano, iniciou as negociações para um possível apoio do partido a Fernando Haddad na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Ontem, ele reuniu-se com o deputado Valdemar Costa Neto, que atravessa um momento de turbulência na relação com petistas após a demissão de Alfredo Nascimento (PR) do Ministério do Turismo.