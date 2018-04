PPS, partido de Soninha, apoiará Kassab no 2º turno O PPS irá apoiar o prefeito e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, no segundo turno da disputa municipal de São Paulo. A decisão foi tomada hoje pela cúpula do partido. "Estamos juntos no segundo turno porque entendemos que esta é a melhor opção para a cidade, e seremos colaboradores da próxima gestão", informou o PPS, por meio de nota divulgada no site. No primeiro turno das eleições, o partido foi representado pela candidata Soninha Francine, que teve cerca 4% dos votos na capital. Em troca do apoio, a nota informa que Kassab se comprometeu a incorporar projetos de Soninha ao seu programa de governo, caso seja reeleito. "O apoio do PPS à candidatura Kassab se dará com base em uma série de propostas formuladas durante a campanha de Soninha e que agora o prefeito se compromete a incorporar ao seu programa de governo e executar na sua próxima gestão, como por exemplo, medidas para o repovoamento do centro, mutirões na área da saúde e da educação, um orçamento mínimo de 2% para cultura e a ampliação da coleta seletiva de lixo." O PPS fez parte da aliança que em 2004 elegeu a atual gestão municipal, iniciada por José Serra (PSDB) e continuada por Kassab, derrotando Marta.