PPS define apoio a Gilberto Kassab no segundo turno

O PPS definiu seu apoio a Gilberto Kassab , do DEM, no segundo turno da eleição municipal em São Paulo. Segundo a assessoria de Soninha Francine, candidata derrotada no primeiro turno, o coordenador do plano de governo da campanha de Kassab, Guilherme Afif Domingos, recebeu a nota que confirma o apoio do PPS nesta quinta-feira, 9, em reunião. "O apoio do PPS à candidatura Kassab se dará com base em uma série de propostas formuladas durante a campanha de Soninha e que agora o prefeito se compromete a incorporar ao seu programa de governo e executar na sua próxima gestão, como medidas para o repovoamento do centro, mutirões na área da saúde e da educação, um orçamento mínimo de 2% para cultura e a ampliação da coleta seletiva de lixo", diz trecho da nota. Além do PPS, já definiram apoio ao candidato do DEM os partidos PSDB e PTB.