Pouco conhecimento é causa de resultado ruim em pesquisas, diz Meirelles

O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, pré-candidato do MDB à Presidência da República, minimizou nessa quinta-feira, 10, o fraco desempenho nas pesquisas de intenção de voto - ele apareceu com 1% no seu melhor cenário na última pesquisa Ibope.

"O que existe é pouco conhecimento. É normal. Nunca disputei uma eleição antes", afirmou o emedebista após participar de um debate com outros presidenciáveis promovido pela União Nacional dos Legisladores Estaduais (UNILA) em Gramado (RS).

Questionado sobre a aproximação do presidente Michel Temer com o ex-governador Geraldo Alckmin, pré-candidato do PSDB ao Palácio do Planalto, Meirelles afirmou que as conversas com os tucanos são "leais e abertas", mas não há "movimentos concretos".

Segundo o ex-ministro, a convergência de candidaturas do centro se dará "naturalmente". "No momento que os históricos forem conhecidos teremos uma convergência natural".

O debate em Gramado reuniu no mesmo palco Meirelles, Guilherme Boulos (PSOL), Manuela Dávila (PCdoB), Ciro Gomes (PDT) e Álvaro Dias (Podemos). O ex-ministro ouviu os demais pré-candidatos fazerem críticas contundentes ao governo Michel Temer, mas saiu em defesa do presidente.

Ao ouvir críticas sobre a falta de investimento público em educação, respondeu: "Acredito na educação pública. Estudei em escola pública. Concordamos que é preciso investimento em educação, mas o discurso vazio não resolve nada".