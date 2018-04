POUCA FESTA E MUITA DISCRIÇÃO

Uma presidente cuja discrição tem sido uma das marcas de seu primeiro ano de governo não poderia fazer diferente. Para evitar o beija-mão de aliados políticos em Brasília, Dilma Rousseff buscou refúgio em Porto Alegre em seu primeiro aniversário na Presidência da República: longe de grandes comemorações, holofotes, câmeras ou eventos públicos. Dilma completou 64 anos descansando na capital gaúcha.

Para tirar Dilma de seu apartamento na zona sul da cidade, onde estava desde terça-feira, os estudantes da escola vizinha ao prédio recorreram ao grito: "Dilma, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver!", entoaram os garotos em uma sacada da escola. A presidente desceu, foi até eles e ouviu a turma cantar Parabéns a você, acompanhado de flores e um cartão. Dilma cumprimentou crianças e professores por cima do muro.

Em seguida, foi à casa do ex-marido Carlos Araújo, às margens do Lago Guaíba, na mesma avenida e a apenas algumas quadras do prédio da presidente. Ela ficou lá até as 14h30. Recebeu mais flores - dois arranjos de orquídeas - e outros presentes, entregues a seus seguranças.

Segredo. Tradicionalmente, Dilma passa seus momentos de descanso em Porto Alegre na companhia do ex-marido, da filha, Paula, e do neto, Gabriel. Ao sair da casa de Araújo, a presidente despistou a imprensa e foi para local não informado por sua assessoria. O estafe de Dilma tampouco disse quem visitou a presidente - alguns carros entraram e saíram da garagem - nem o que foi servido no almoço de aniversário. Às 18 horas, a presidente chegou ao Aeroporto Salgado Filho e embarcou de volta a Brasília.

Na terça-feira, ao ser questionada sobre o aniversário, a presidente se disse "refratária a festa" e contou, em tom de brincadeira com fundo de verdade: "Outro dia perguntaram pra mim onde eu iria passar as férias. Eu falei: 'No meu quarto'". Ainda que por poucas horas, Dilma parece ter conseguido passar seu primeiro aniversário na Presidência do jeito que queria.