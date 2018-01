Portas do gabinete presidencial se abrem após protestos Após as manifestações que tomaram as ruas do País em junho, a presidente Dilma Rousseff mudou seu estilo de governar, abriu as portas do Palácio do Planalto e recebeu, em um mês, de integrantes do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis até o presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM). Foram sucessivas agendas, incluindo visitas rotineiras de políticos, um hábito que a presidente não cultivava.