Portal vai acompanhar todas as sessões do STF O portal do Estado (politica.estadão.com.br) inovou mais uma vez e preparou uma cobertura em tempo real do julgamento mais longo que o Supremo Tribunal Federal (STF) iniciará na próxima semana. O portal fará transmissão diária e ao vivo de todas as sessões do Supremo. Durante todo o julgamento dos 38 réus acusados de se beneficiar do chamado mensalão será possível acompanhar o passo a passo de cada sessão.