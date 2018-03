Em viagem, ex-presidente não comenta decisão

No mês passado, quando o teor do depoimento foi revelado pelo Estado, o ex-presidente classificou as declarações do empresário como "mentira". Na mesma época, o ministro-chefe da Secretaria Geral, Gilberto Carvalho, chamou de "desespero oportunista" e "uma indignidade" as declarações de Valério ao Ministério Público. Já a presidente Dilma Rousseff classificou como "lamentáveis" as declarações do empresário mineiro, dadas após ele ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal.

Paulo Okamotto, acusado por Valério de ameaçá-lo de morte, também afirmou que o depoimento de Valério prestado no dia 24 de setembro à Procuradoria-Geral da República era fantasioso. "Eu ameacei ele de morte? Por que eu vou ameaçar ele de morte?", reagiu Okamotto . "Está nos autos que eu ameacei ele de morte? Duvido! Duvido que ele tenha dito isso!", completou o presidente do Instituto Lula.

Tão logo a existência do depoimento de Valério foi revelada, ministros do Supremo Tribunal Federal, que ainda não haviam concluído o julgamento do mensalão, chegaram a afirmar, informalmente, que as acusações de Valério deveriam ser relativizadas, pois o empresário era um "jogador". O presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, porém, afirmou que tudo deveria ser investigado pelo Ministério Público.

Após a conclusão do julgamento, em dezembro, a direção do PT se reuniu e elaborou um documento no qual sugeriu que as declarações de Valério integravam um movimento de "setores conservadores" que tinham como objetivo central atingir a honra de Lula para associá-lo à corrupção. "Sabe-se que denúncias sobre corrupção sempre foram utiliza­das pelos conservadores no Brasil para desestabilizar governos populares", dizia o documento.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Vargas foi levado ao suicídio (em 1954) por insidiosa campanha de forças políticas, meios de comunicação e outros agentes inconformados com sua política nacionalista e de fortalecimento do Estado. Dez anos depois, por razões semelhantes, esses mesmos atores se reuniram para derrubar o governo João Goulart e impor 20 anos de ditadura do País."