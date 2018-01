Por ano, antiga sede do Dops recebe 70 mil visitantes O Memorial da Resistência, na antiga sede do Dops, no bairro da Luz, centro de São Paulo, recebe 70 mil visitantes por ano, segundo sua coordenadora, Kátia Filipini. No ano passado, mais de um terço deles - 24 mil - eram estudantes em visitas educativas, com a presença de orientadores do centro cultural.