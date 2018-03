Popularidade petista para de cair, mas à beira do precipício A pesquisa MDA/CNT mostra que a popularidade da presidente Dilma Rousseff parou de cair. A queda é a mesma já registrada pelo Datafolha em junho. Mas Dilma parou à beira do precipício da inelegibilidade: 51% dizem que poderiam votar nela, mas 45% dizem que não votariam de jeito nenhum. Uma simples inversão desses números e a presidente seria inviável no segundo turno.