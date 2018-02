'Política do País pode ser melhor' Recolhido em sua casa em Comendador Levy Gasparian, no interior do Rio, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, delator do esquema do mensalão, afirmou ontem em seu blog e pelo Twitter que não se arrepende do que fez. "Há oito anos denunciei ao País o maior escândalo que jamais presenciei no Planalto Central desde que me tornei deputado. Tudo realizado por quem, por décadas, apontou o dedo para muitos, acusando-os de corruptos, dando início à nefasta judicialização da política brasileira."