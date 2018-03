Polícia monta retrato falado do assassino no MA A polícia maranhense ainda não completou o retrato falado do assassino do jornalista Décio Sá, morto anteontem, com cinco tiros, em um bar em São Luís (MA). A polícia está ouvindo testemunhas e promete para hoje o laudo pericial da cena do crime. A polícia já sabe que o autor do crime é um homem corpulento de feições indígenas - pele morena e cabelos lisos. A moto usada na fuga, no entanto, ainda não foi identificada ou localizada.