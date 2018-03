Poderes apelam à internet para 'ouvir o povo' As manifestações de junho obrigaram os Poderes a criar formas alternativas de comunicação com os cidadãos e eleitores. Ontem, foi lançado o Portal do Congresso Nacional com objetivo de "ampliar a sintonia com a sociedade". Os internautas poderão acompanhar votações e fiscalizar o Parlamento. Hoje, a presidente Dilma Rousseff lança um "canal de diálogo" para discutir políticas públicas relacionadas aos jovens e ampliar a participação desse público.