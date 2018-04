Pode escrever, a Marta vai ganhar em São Paulo, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assegurou ainda que a candidata do PT à prefeitura de São Paulo, a ex-ministra Marta Suplicy , sairá vitoriosa no segundo turno em 26 de outubro. "A Marta vai ganhar", disse o presidente. Veja também: Jingle: Marta faz paródia do 'Sorria, meu bem' de Kassab Depois de guerra na TV, Kassab tem 12 pontos à frente de Marta Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo 'Eu prometo' traz as promessas de Marta e Kassab Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País Ao ser questionado se Marta Suplicy conseguira os votos uma vez que seu opositor, o atual prefeito, Gilberto Kassab, está bem a frente nas pesquisas eleitorais, o presidente afirmou: " o segundo turno começou ontem. Pelo amor de Deus. Escreva isso aí no seu caderninho. A Marta vai ganhar a eleição em São Paulo, com os votos de São Paulo. Lula desembarca no sábado em São Paulo.