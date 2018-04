PMDB lidera no maior número de capitais onde haverá 2º turno

O PMDB está em vantagem na disputa do segundo turno nas capitais, de acordo com as últimas pesquisas do Ibope. Candidatos do partido lideram em Belo Horizonte, Porto Alegre e Florianópolis, e estão tecnicamente empatados com seus adversários no Rio de Janeiro, em Salvador e em Belém. Na capital mineira, o peemedebista Leonardo Quintão abriu uma vantagem de 18 pontos sobre o concorrente, Márcio Lacerda, do PSB. Em Porto Alegre, a disputa é mais apertada, mas José Fogaça vence a petista Maria do Rosário. É de 24 pontos porcentuais a vantagem de Dário Berger sobre Esperidião Amin (PP) em Florianópolis. Veja também: Geografia do voto: veja o desempenho dos partidos Confira quem venceu as eleições nas capitais do País Tire suas dúvidas sobre as eleições municipais No Rio, o Ibope apontou empate técnico entre Fernando Gabeira (PV) e o peemedebista Eduardo Paes. Embora o candidato do PV tenha 3 pontos porcentuais a mais, a margem de erro da pesquisa põe os dois candidatos em situação de igualdade. Na capital baiana, João Henrique Carneiro, do PMDB, e Walter Pinheiro, do PT, estão com o mesmo porcentual, 44%. Outro candidato do PMDB, José Priante, empata tecnicamente em Belém com Duciomar da Costa, do PTB – a vantagem de Duciomar é de apenas 3 pontos. No primeiro turno, o partido já tinha vencido em duas capitais, Goiânia e Campo Grande. Com chance de ganhar em grandes capitais, o partido pode sair fortalecido das eleições. O PSDB, que no primeiro turno elegeu os prefeitos de Curitiba e Teresina, está na frente em mais duas capitais. Em Cuiabá, o tucano Wilson Santos vence Mauro Mendes (PR) e, em São Luís, a pesquisa Ibope mostra João Castelo na frente de Flávio Dino (PC do B). O PTB vence o segundo turno em Manaus, com Amazonino Mendes – seu adversário, Serafim Correa (PSB), está 25 pontos atrás. O partido ainda não conquistou prefeitura de capital nestas eleições. Em Macapá, Camilo Capiberibe (PSB) está à frente de Roberto Góes (PDT). O PSB ganhou no primeiro turno em João Pessoa. O PT, que elegeu prefeitos em seis capitais no primeiro turno, concorre em São Paulo e em Salvador. Nas duas capitais, no entanto, está atrás, ainda segundo o Ibope. No primeiro turno, o partido do presidente Lula venceu em: Vitória, Recife, Fortaleza, Palmas, Porto Velho e Rio Branco. No interior dos Estados, o PSDB está na disputa em Juiz de Fora (PR), Campina Grande (PB), Londrina (PA) e Ponta Grossa. Nas quatro cidades, os candidatos tucanos estão em situação de empate técnico com os adversários. Em Campina Grande enfrenta candidato do PMDB. O Ibope ainda não fez pesquisas, no segundo turno, nas cidades de Petrópolis (RJ), Joinville (SC), Canoas e Pelotas (RS).