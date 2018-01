PMDB insiste em assumir Integração

O PMDB avisou a Temer que reagirá com vigor se o ex-ministro Ciro Gomes ocupar o comando da Integração Nacional. Ele já foi ministro da pasta no primeiro governo Lula mas agora está de olho no Ministério da Saúde. A ideia de Dilma é aproveitá-lo em um eventual segundo mandato no Planalto.

A largada da reforma será dada pela ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e pelo titular da Saúde, Alexandre Padilha. Ele será candidato do PT ao governo de São Paulo e deve sair em fevereiro - o mais cotado para o lugar é o secretário Mozart Sales, que coordena o programa Mais Médicos.

Para a Casa Civil, Dilma tende a indicar o ministro da Educação, Aloizio Mercadante. Gleisi deve deixar o cargo no fim do mês - vai disputar o governo do Paraná. Em conversas reservadas, Dilma admitiu que avalia transferir Marta Suplicy da Cultura para a Educação - mas uma ala do PT defende o secretário executivo do MEC, José Henrique Paim Fernandes.