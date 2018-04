PMDB é o que mais elege no Espírito Santo; PT leva capital

No Estado do Espírito Santo o PMDB foi o partido que mais elegeu prefeitos, foram 22 candidatos eleitos. No entanto, foi quinto colocado, o PT, que elegeu o prefeito da capital, Vitória. Veja também: A disputa pelas capitais Confira as imagens da votação pelo Brasil Cobertura completa das eleições 2008 Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos O PSDB ficou em segundo lugar, elegendo 12 prefeitos. Em seguida vieram o PSB, o DEM e o PT, com apenas 6 candidatos eleitos no Estado. Vitória O prefeito de Vitória, Espírito Santo, João Coser (PT), foi reeleito com 65,03% votos. Em segundo lugar ficou Luciano Rezende (PPS), com 31,77%. Em seguida ficaram Bernardo Teteco (PRTB), com 1,95%; Carlão (PSOL), com 1,10% e Avelar, com 0,15%.