PMDB é o partido que mais elege prefeitos na Paraíba

No Estado da Paraíba o PMDB foi o partido que mais elegeu prefeitos, 56, incluindo a capital, João Pessoa. Em segundo lugar ficou o PSDB, com 39 eleitos. Veja também: A disputa pelas capitais Confira as imagens da votação pelo Brasil Cobertura completa das eleições 2008 Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Seguiram o DEM, com 37; o PTB, com 23; o PR, com 15; o PSB, com 12 e o PP, com 11. João Pessoa Aliado do Palácio do Planalto, o prefeito de João Pessoa, Ricardo Vieira Coutinho, candidato pelo PSB, foi reeleito, neste domingo, 5, com 73,85% dos votos válidos. Coutinho obteve 262.041 votos e derrotou o candidato do PSDB, João Gonçalves, apoiado pelo governador Cássio Cunha Lima (PSDB). Segundo dados do TRE, Gonçalves obteve 81.707 votos (23,03%). Francisco Barreto (PTN) ficou em terceiro lugar, com 6.273 votos (1,77%).